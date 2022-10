battuta anche dal Leeds che non vinceva da otto giornate. Ancora una volta è la difesa a condannare i Reds: prima sullo sciagurato retropassaggio di Joe Gomez ad Alisson, con il portiere brasiliano che cade e spiana la strada al gol di Rodrigo dopo quattro minuti; poi a fine match Summerville punisce una retroguardia distratta. A nulla vale la rete del momentaneo pareggio del solito Salah, la squadra va a strappi e la zona Europa resta lontana cinque punti. I partenopei si presenteranno in uno stadio Anfield appena espugnato dopo 29 partite. Altra serata da dimenticare per il Liverpool in Premier League, a tre giorni dalla sfida contro il Napoli. Dopo il ko contro il Nottingham Forest , la formazione di Klopp vieneche non vinceva da otto giornate. Ancora una volta è la difesa a condannare i Reds: prima sullo sciagurato retropassaggio diad Alisson, con il portiere brasiliano che cade e spiana la strada al gol di Rodrigo dopo quattro minuti; poi a fine matchpunisce una retroguardia distratta. A nulla vale la rete del momentaneo pareggio del solito, la squadra va a strappi e la zona Europa resta lontana cinque punti. I partenopei si presenteranno in uno stadio Anfield appena espugnato dopo 29 partite.

Serata di gloria invece per il Leeds, che interrompe nel migliore dei modi una striscia di quattro sconfitte consecutive, su un campo dove non trovava i tre punti dal lontano 2001. Oltre a Summerville, autore del gol decisivo, l'eroe del match è il paratutto Meslier, in cattedra nel secondo tempo. Da segnalare anche l'esordio in Premier League per l'azzurro classe 2003 Wilfried Gnonto, subentrato al 72' e artefice dell'azione che ha portato al gol partita.

Rodrigo e Alisson Becker durante Liverpool-Leeds - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Tabellino

LIVERPOOL-LEEDS 1-2 (primo tempo: 1-1)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (79' Milner), Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott (61' Jones), Fabinho (61' Henderson), Thiago Alcantara; Firmino, Nunez, Salah. All: Klopp.

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Struijk; Roca, Adams; Harrison (72' Gnonto), Aaronson, Summerville (90' Ayling); Rodrigo (52' Bamford). All.: Marsch.

ARBITRO: Michael Oliver

GOL: 4' Rodrigo (LEE), 14' Salah (LIV), 89' Summerville (LEE)

ASSIST: Robertson (LIV, 1-1)

AMMONITI: Summerville (LEE)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 3+7

La cronaca in 7 momenti

4' - CLAMOROSO ERRORE DEL LIVERPOOL IN DIFESA, RODRIGO SEGNA A PORTA VUOTA! Brutto retropassaggio di Joe Gomez per Alisson, il portiere scivola e così l'attaccante spagnolo ne approfitta portando in vantaggio il Leeds 1-0.

14' - Pareggia il Liverpool con Salah, 1-1! Azione scaturita proprio dall'egiziano, ribaltamento di fascia dove Robertson serve l'esterno numero 11 che calcia e insacca a due passi dalla porta.

Mohamed Salah festeggia il gol del Liverpool, Premier League 2022-2023 Credit Foto Getty Images

20' - Traversa Leeds! Cross di Kristensen per Aaronson che col sinistro al volo timbra il legno.

32' - Nuñez spreca un'occasione d'oro! Lancio lungo illuminante di Alexander-Arnold, l'attaccante uruguaiano è a tu per tu col portiere, cerca il dribbling ma Meslier gli soffia la palla col piede in spaccata.

66' - Meslier dice no a Nuñez ancora una volta! Scivola Cooper nel duello con Salah, l'egiziano va via e serva l'attaccante uruguaiano. Ancora una volta a tu per tu col portiere, il tiro viene respinto.

78' - GRAN TIRO DI NUNEZ dal limite! Ma ancora una volta ci arriva con una mano Meslier a mettere in angolo.

89' - INCREDIBILE, HA SEGNATO IL LEEDS, 1-2! Summerville buca Alisson. Controllo impacciato di Bamford e il numero 10 del Leeds passa in mezzo ai due centrali del Liverpool e calcia in rete.

Il momento social

Virgil Van Dijk non aveva ancora perso ad Anfield in 71 presenze con la maglia del Liverpool.

Debutto per Wilfried Gnonto con la maglia del Leeds e prima apparizione nel campionato inglese

MVP

Illan MESLIER (Leeds) - Chiude la porta a Nuñez ben tre volte, paratutto nel secondo tempo. Eroico.

Bocciato

Joe GOMEZ (Liverpool) – Un retropassaggio disastroso senza nemmeno trovarsi sotto pressione, gettando nuove ombre sulla lacunosa difesa dei Reds.

