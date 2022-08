Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United. Nella prima giornata della Brighton & Hove Albion. Il 2-1 ospite lo firma Pascal Gross, autore di una doppietta che lo proietta a 6 gol in carriera contro la squadra di Manchester. I padroni di casa provano a reagire nella ripresa, dopo un 1° tempo davvero sottotono, ma neppure Alexis Mac Allister gli consentono di trovare almeno un punto. Esordio amaro persulla panchina del. Nella prima giornata della Premier League 2022-23 , i Red Devils cadono tra le mura amiche di Old Trafford contro il. Il 2-1 ospite lo firma, autore di una doppietta che lo proietta a 6 gol in carriera contro la squadra di Manchester. I padroni di casa provano a reagire nella ripresa, dopo un 1, ma neppure l’ingresso di Cristiano Ronaldo (al 54’) e l’autorete digli consentono di trovare almeno un punto.

Ad

1° tempo semplicemente dominato dal Brighton, con le sfuriate di Leandro Trossard che mandano in tilt mezza retroguardia dei Red Devils e un Danny Welbeck a fare reparto da solo lì davanti. Le ripartenze della squadra allenata da Graham Potter sono da manuale e portano ai due gol di Gross, con evidenti complicità di Fred in entrambe le situazioni. Lo United si affida al talento dei suoi singoli, ma chiude con un solo tiro in porta – velleitario, di Luke Shaw – e non dà mai l’impressione di poter imbastire azioni pericolose. Nella ripresa il monologo degli ospiti viene interrotto finalmente dai Red Devils, ma la squadra di ten Hag è spesso disordinata e imprecisa negli ultimi tocchi. Il copione così cambia solo parzialmente, con l'autorete di Mac Allister a rendere più godibili gli ultimi 35' del match ma inutile ai fini del risultato finale.

Calcio Conte: "Al Tottenham non voglio lottare per il 4° posto" 12/03/2022 A 12:17

Il tabellino

MANCHESTER UNITED – BRIGHTON & HOVE ALBION 1-2

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Fred (54’ Ronaldo), McTominay (78’ Van de Beek); Fernandes, Eriksen, Sancho; Rashford. All. ten Hag.

BRIGHTON & HOVE ALBION (3-4-2-1): Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Lallana (76’ Mwepu), Caicedo, Trossard (75’ Lamptey); Gross, MacAllister; Welbeck. All. Potter.

GOL: 30’ e 39’ Gross (B), 68’ Mac Allister (B, autogol).

AMMONITI: 26’ McTominay (M), 45+2’ Martinez (M), 53’ Maguire (M), 54’ Trossard (B), 74’ Shaw (M).

ARBITRO: Paul Tierney.

Il momento social

La cronaca del match in 6 momenti chiave

01’ SUBITO PERICOLOSO TROSSARD!! Dalot sbaglia tutto col disimpegno orizzontale e fa presagire una partita da incubo per i tifosi dello United. Il belga del Brighton ne approfitta però solo in parte, rubando sì palla ma calciando sull’esterno della rete. Occasione sprecata.

30’ ECCOLO IL GOL DEL BRIGHTON!! United che soffre tantissimo sulla sua fascia destra, con Trossard mattatore e perfetto nell’imbucata per Welbeck. L'ex di turno stoppa in area e mette in mezzo rasoterra per l'accorrente Gross, il quale realizza di piatto praticamente a porta vuota. Il VAR conferma la bontà della rete: non c’è fuorigioco sulla posizione di partenza di Welbeck.

39’ 2-0, DOPPIETTA DI GROSS!! Ripartenza stupenda del Brighton, innescata da un colpo di tacco di Trossard, sospinta dalla velocità di Caicedo e conclusa col tiro di March. De Gea ci mette la manona destra, ma la sfera arriva sul sinistro di un solissimo Gross a due passi dalla porta. Raddoppio ospite con tante lacune dei padroni di casa.

65’ CHE GOL SBAGLIATO DA RASHFORD!! Bruno Fernandes sempre molto abile col cross, stavolta mette in mezzo dalla destra trovando il numero 10 sul secondo palo. Dall’interno dell’area piccola, Rashford spara però alle stelle e vanifica una clamorosa occasione per lo United.

68’ AUTOGOL DI MAC ALLISTER!! Sfida riaperta da una carambola incredibile su calcio d’angolo. Dalot ostacola regolarmente Sanchez in uscita, poi la sfera gli scivola sul braccio e resta nel mezzo dell’area piccola. Il portiere del Brighton prova ad allontanare ma trova il piede di Mac Allister per un clamoroso autogol.

87’ DUNK SALVA TUTTO!! Angolo dalla destra di Eriksen e Martinez controlla in area: destro potente da posizione defilata su cui è provvidenziale Dunk. Il difensore del Brighton non soltanto mura la conclusione avversaria in scivolata ma, nel farlo, evita anche di toccare il pallone con le mani pur senza aver controllo del corpo.

Ronaldo è rientrato in Inghilterra: il suo futuro sarà a Manchester?

Barclays FA WSL Il Brighton rimonta ancora il Chelsea: finisce 1-1, Blues in crisi 18/01/2022 A 19:43