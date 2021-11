Sempre più fitto il mistero intorno all'aggressione a Kheira Hamraoui , la calciatrice del Paris Saint Germain e della Nazionale femminile francese vittima di un agguato lo scorso 4 novembre, da parte di due uomini incappucciati e armati di spranghe, mentre si trovava a bordo di un'auto con la compagna di squadra, Aminata Diallo, di ritorno da una cena organizzata dal club parigino. Diallo, inizialmente trattenuta in stato di fermo perché sospettata di essere la mandante del grave episodio per motivi legati a una presunta rivalità sportiva, è stata rilasciata e continua a proclamarsi innocente contestando formalmente le accuse nei suoi confronti. Una versione, quella di Diallo, che trova sponda nelle compagne di squadra secondo cui tra lei e Hamraoui i rapporti sono da considerarsi buoni.

Si segue una pista che porta a un ex partner

Gli inquirenti ora starebbero concentrando le loro attenzioni verso una pista che conduce a una vendetta privata da parte di un ex partner di Hamraoui. Secondo quanto riferito da Rmc Sport, che cita fonti giudiziarie, prima di colpire la calciatrice del PSG gli aggressori avrebbero infatti pronunciato la frase: "Allora andiamo a letto con uomini sposati?". A rafforzare questa ipotesi ci sarebbero anche alcune telefonate anonime ricevute da quattro compagne di squadra da parte di un presunto ex fidanzato di Hamraoui. La federazione francese, nel frattempo, ha detto no alla richiesta del PSG di rinviare la sfida di campionato contro il Lione in programma domenica sera.

