Victor Osimhen si prende il palcoscenico in occasione della partita giocata con la maglia della sua Nigeria contro Sao Tomé e Principe: un 10-0 senza possibilità di repliche, che permette ai biancoverdi di veleggiare a punteggio pieno nel girone di si prende il palcoscenico in occasione della partita giocata con la maglia della sua Nigeria contro Sao Tomé e Principe:, che permette ai biancoverdi di veleggiare a punteggio pieno nel girone di qualificazione per la prossima Coppa d'Africa . Grande protagonista, dicevamo, proprio l'attaccante del Napoli, autore di quattro gol e due assist.

Continua il momento d'oro di Osimhen, già autore di una rete nel 2-1 con cui la Nigeria aveva piegato la resistenza della Sierra Leone (2-1) nel primo match di questo periodo di qualificazione.

Parole sibilline

"Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale". Lo ha dichiarato Victon Osimhen, dal ritiro della propria nazionale, sul suo futuro. Il centravanti fa tremare i tifosi del Napoli: "Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto".

