Uno di quei drammi sportivi difficili da digerire, soprattutto quando riguarda un Paese intero. La Repubblica Democratica del Congo, con la vittoria per 2-0 sul Benin, aveva ottenuto sul campo la vetta del girone, e di conseguenza il pass per l'accesso agli spareggi per accedere alla fase finale dei Mondiali di Qatar 2022.

C’è un giallo, però, legato a questa vittoria: il ct dei Leopardi Héctor Cuper, ricordato anche per essere l’allenatore dell’Inter in quel nefasto 5 maggio, avrebbe effettuato quattro sostituzioni in quattro slot differenti, uno in più da quanto previsto nel regolamento. I padroni di casa, nel caso in cui venisse confermata la sconfitta a tavolino, dovranno rinunciare al turno successivo delle qualificazioni in Qatar, perdendo così la possibilità di prendere parte al primo Mondiale della loro storia. Può andare peggio? Sì, perché ad approfittarne sarebbero proprio gli sconfitti nello scontro diretto del Benin. Una disperazione enorme.

