I risultati

Venezuela-Brasile 1-3

Ecuador-Bolivia 3-0

Perú-Cile 2-0

La classifica

Brasile 27

Argentina 19

Ecuador 16

Uruguay 16

Colombia 14

Paraguay 12

Perú 11

Cile 7

Bolivia 6

Venezuela 4

Paraguay-Argentina 0-0

Paraguay (5-4-1): Silva; Rojas, Gomez, Alonso, Alderete, Arzamendia (74' Sanchez); Morel (63' Cardozo Lucena), Villasanti (89' Balbuena), Almiron, A. Romero (89' Escobar); Sanabria (74' C. Gonzalez). Ct. Berizzo

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, C. Romero, Otamendi, Acuña (57' Tagliafico); De Paul (67' Gomez), Paredes, Lo Celso (76' N. Gonzalez); Di Maria (67' G. Rodriguez), Correa (76' Alvarez), Messi. Ct. Scaloni

Arbitro: Anderson Daronco (Brasile)

Gol: -

Ammoniti: Villasanti, Alonso

Espulsi: nessuno

Tante emozioni, nessun gol. Ad Asuncion, Paraguay e Argentina ci provano dal primo al novantesimo minuto. Ma alla fine non riescono a superarsi. È uno 0-0 clamorosamente bugiardo, perché le palle gol arrivano a pioggia da una parte e dall'altra. Correa e Di Maria sono i più pericolosi dell'Argentina, che nel finale sfiora il colpaccio anche col Papu Gomez (splendido il volo di Silva). L'Albirroja, invece, viene murata in un paio di occasioni da Emiliano Martinez (di Almiron, presentatosi solo davanti al portiere del Villa, la chance più netta) e si divora pure il vantaggio con Gonzalez. Argentina sempre seconda, il Paraguay è costretto a rincorrere il gruppo di testa.

I giocatori di Paraguay e Argentina, Qualificazioni Mondiali Credit Foto Getty Images

Uruguay-Colombia 0-0

Uruguay (4-3-3): Muslera; Nandez, Gimenez (60' Araujo), Godin, Viña; Vecino, Bentancur (77' Pereiro), Valverde; De Arrascaeta (45' De la Cruz), Suarez (46' Cavani), B. Rodriguez (46' Nuñez). Ct. Tabarez

Colombia (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, Cuesta, Mojica; Cuadrado (80' Quintero), Uribe (58' Lerma), Barrios, L. Diaz; Falcao (58' Zapata), Borré (58' R. Martinez). Ct. Rueda

Arbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Gol: -

Ammoniti: Bentancur, Uribe, Cuadrado, Mojica

Espulsi: nessuno

0-0 anche al Gran Parque Central di Montevideo, ma sono 90 minuti ben diversi rispetto a quelli di Asuncion. Uruguay e Colombia si annullano a vicenda e alla fine quel che ne scaturisce è di bassa qualità. Meglio la Celeste, che tiene quasi costantemente il pallino del gioco, si vede annullare un gol di Suarez (fuorigioco) e si divora il vantaggio con lo stesso Pistolero. Ma nella parte finale della gara è Muslera a tremare: Duvan Zapata ha la palla del vantaggio da un metro, ma incredibilmente calcia addosso all'ex portiere laziale. Niente sorpasso dei Cafeteros. Entrambe rimangono in pienissima corsa per il Qatar.

Suarez disperato in Uruguay-Colombia, Qualificazioni Mondiali Credit Foto Getty Images

Venezuela-Brasile 1-3

Venezuela (4-2-3-1): Graterol; R. Hernandez, Ferraresi, Mejias (46' Chancellor), O. Gonzalez; Rincon (74' Moreno), José Martinez (65' Castillo); Machis (74' Cordova), Soteldo, Peñaranda (59' Bello); Ramirez. Ct.

Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo (77' Emerson), Marquinhos, Thiago Silva, Arana; Everton Ribeiro (46' Raphinha), Fabinho, Gerson, Paquetá (63' Vinicius Junior); Gabigol, Gabriel Jesus (77' Antony). Ct. Tite

Arbitro: Kevin Ortega (Perú)

Gol: 11' Ramirez (V), 71' Marquinhos (B), 85' rig. Gabigol (B), 96' Antony (B)

Ammoniti: Marquinhos, Bello, Hernandez

Espulsi: nessuno

Soffre, il Brasile, ma alla fine fa nove su nove. Il testacoda del gruppo, il fanalino di coda contro la capolista, è meno scontato di quanto previsto alla vigilia. Il Venezuela passa addirittura in vantaggio nel primo tempo grazie a un colpo di testa vincente di Ramirez, si difende tutto sommato agevolmente e viene favorito dalla serata decisamente grigia della nazionale di Tite. Ma nella ripresa la maggiore qualità brasiliana esce alla distanza. Thiago Silva si vede annullare il possibile 1-1 per fuorigioco, Marquinhos lo trova, sempre di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A 5 minuti dalla fine è Gabigol a firmare la rete del vantaggio su rigore da lui stesso procurato. E nel recupero il punto esclamativo è del neo entrato Antony, un esordiente. Brasile in vetta a punteggio pieno e a +8 sull'Argentina. La fuga è cominciata.

Ecuador-Bolivia 3-0

Ecuador (4-2-3-1): Ramirez; Castillo (46' An. Preciado), Torres, Hincapié, Estupiñan; Gruezo, M. Caicedo (79' Mendez); Mena (64' Sarmiento), Plata, E. Valencia (64' Rojas); Estrada (79' Angulo). Ct. Alfaro

Bolivia (5-4-1): Lampe; Je. Sagredo, Jusino, Haquin, Quinteros, Jo. Sagredo; R. Vaca, Justiniano (81' Gonzales), Cespedes (66' Enoumba); H. Vaca (66' Abrego), Marcelo Moreno. Ct. Farias

Arbitro: Wilmar Roldan (Colombia)

Gol: 14' Estrada, 17' e 19' E. Valencia

Ammoniti:

Espulsi: nessuno

Tutto troppo, troppo facile. L'Ecuador rispetta in pieno i pronostici, supera in maniera più che agevole il materasso Bolivia e rimane in pienissima corsa per il Qatar. Accade tutto nel primo tempo. Nei primi 19 minuti, anzi. Prima Estrada apre i conti con un colpo di testa ravvicinato e poi Enner Valencia firma in pochi secondi la doppietta che indirizza irrimediabilmente la sfida, staccando un monumento come il Tin Delgado al primo posto della classifica marcatori della storia dell'Ecuador: 33 reti contro 31. La nazionale di Alfaro, terza, riscatta dunque un paio di risultati balbettanti e ora ha la grande possibilità, domenica contro il Venezuela ultimo in classifica, di continuare sulla strada intrapresa.

Enner Valencia festeggia in Ecuador-Bolivia, Qualificazioni Mondiali Credit Foto Getty Images

Perú-Cile 2-0

Perú (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Ramos, Callens, Trauco; Tapia, Yotun; Flores (69' Lopez), Peña (80' Cartagena), Cueva (80' Costa); Guerrero (62' Farfan). Ct. Gareca

Cile (4-4-2): Bravo; Isla, Maripan, Medel, Vegas; Nuñez (46' Mora), Aranguiz (65' Valdes), Pulgar, Meneses (65' Montecinos); Sanchez, Brereton (78' Jimenez). Ct. Lasarte

Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

Gol: 35' Cueva, 63' Peña

Ammoniti: Trauco, Maripan, Callens, Pulgar, Medel, Isla

Espulsi: nessuno

Lo spareggio per rimanere in corsa va al Perú. A Lima è notte fonda per il Cile, sempre più vicino alla seconda estromissione di fila dalla fase finale di un Mondiale. La Blanquirroja (Lapadula in panchina) si impone con un gol per tempo e si porta a +4 sui cileni, allontanandoli ulteriormente dalle prime posizioni. Prima segna Cueva, che riprende una respinta di Bravo su un tiro di Peña, e poi raddoppia lo stesso Peña. Triste la serata di Alexis Sanchez e compagni, che quasi non impensieriscono il portiere di casa Gallese. I tempi dei trionfi in Copa America sono lontani. È la fine di un ciclo.

