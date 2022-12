Luis Suarez in lacrime, Cavani furioso. Si chiude così la storia dei Mondiali per i due grandi attaccanti della Nazionale uruguaiana che finiscono out già alla fase a gironi. Una batosta clamorosa per la Celeste che è sempre andata alla fase ad eliminazione diretta dal 2010, ma che si deve arrendere alla vittoria della 7 gol nelle tre edizioni disputate in precedenza. Uno smacco per il classe '87 che in panchina si è lasciato andare ad una crisi di pianto per la tristezza del momento. Cavani è andato oltre, con l'attaccante del Valencia di Gattuso che ha buttato per terra il monitor VAR appostato a bordo campo in segno di polemica con l'arbitraggio di Daniel Siebert ( in lacrime,furioso. Si chiude così la storia dei Mondiali per i due grandi attaccanti della Nazionale uruguaiana che finiscono out già alla fase a gironi. Una batosta clamorosa per lache è sempre andata alla fase ad eliminazione diretta dal 2010, ma che si deve arrendere alla vittoria della Corea del Sud contro il Portogallo e alla differenza reti. Non poteva finire nel peggiore dei modi la propria carriera in Nazionale per Luis Suarez che non ha inciso nelle partite contro Corea del Sud, Portogallo e Ghana , senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Suarez che aveva realizzatodisputate in precedenza. Uno smacco per il classe '87 che in panchina si è lasciato andare ad una crisi di pianto per la tristezza del momento. Cavani è andato oltre, con l'attaccante del Valencia di Gattuso che ha buttato per terra il monitor VAR appostato a bordo campo in segno di polemica con l'arbitraggio di la nostra moviola ).

L'altro classe '87 se ne va così, con un gesto di stizza. Lui non ha detto addio alla Nazionale, ma sarà dura rivederlo ad un Mondiale (nel 2026 avrà 39 anni). Il gesto di gettare per terra il monitor della VAR, usato dall'arbitro, nasce dalla delusione dello stesso attaccante per un calcio di rigore non dato al 93' per un fallo non ravvisato dal diretta di gara sul contatto in area con Seidu. Ecco il perché di quel gesto a fine partita che gli costerà sicuramente una multa.

A differenza di altri grandi dell'Uruguay, la coppia dei sogni Suarez-Cavani lascia però i Mondiali (e forse la Nazionale) senza grandi trofei. Prendendo solo la Nazionale maggiore come termine di paragone, i due hanno vinto solo la Copa America nel 2011 in Argentina. Edizione in cui Luis Suarez venne insignito del premio di miglior giocatore del torneo oltre ad aver segnato una doppietta nella finale contro il Paraguay. Ma parliamo di 11 anni fa e quello resta l'ultimo e unico trofeo...

