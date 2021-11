L'Argentina del commissario tecnico Scaloni, calcolatrice alla mano, fa festa per la qualificazione ai Mondiali del Qatar. A San Juan, nel super "Clasico" contro il Brasile (già qualificato) finisce 0-0 senza particolari spunti e con un'Albiceleste piuttosto contratta in fase offensiva. Un risultato che, tuttavia, vale il pass per la coppa iridata per via del tonfo casalingo del Cile contro l'Ecuador