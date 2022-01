Il Real Madrid potrebbe essere l'ultima squadra di Gareth Bale, che valuta, secondo “The Atlantic” di ritirarsi a fine stagione. Pare che il gallese non abbia più traguardi nella sua carriera calcistica, tranne uno: portare la nazionale ai Mondiali dopo 64 anni.

Per colpa dei soliti problemi fisici, Bale in questa stagione ha disputato solo 198’ minuti con gli spagnoli, con i quali è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Secondo “The Atlantic”, appunto, Bale starebbe valutando il suo futuro in base alla qualificazione del Galles alla Coppa del Mondo 2022. Ad attendere la nazionale a marzo c'è l’Austria, e in caso di vittoria, sfiderà la Scozia o l'Ucraina, per il tanto ambito posto in Qatar. Forse l’ultimo vero obiettivo della sua carriera.

