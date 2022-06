Il Galles fa festa e si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022 , l'Ucraina è eliminata e recrimina per le troppe palle gol sprecate. Questo il verdetto emesso dalla finale dei playoff andata in scena al Cardiff City Stadium e che ha visto i gallesi padroni di casa staccare l'ultimo pass europeo disponibile per la fase finale del prossimo Campionato del mondo. Un traguardo storico per Bale e compagni: per il Galles, infatti, è la seconda partecipazione a un Mondiale, la precedente e unica risaliva addirittura al 1958. A decidere il match una goffa autorete di Yarmolenko al 34' su punizione velenosa di Bale, ancora una volta decisivo. In Qatar il Galles sarà inserito nel Girone B insieme a Inghilterra, Stati Uniti e Iran.