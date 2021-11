Tutto facile, fin troppo, per la Germania di Flick nella sfida casalinga contro il Liechtenstein: i tedeschi - già qualificati al prossimo mondiale in Qatar - si impongono con un sonoro 9-0 vista anche l'inferiorità numerica degli ospiti dopo appena 9 minuti. La sblocca Gundogan, poi l'autogol di Kaufmann e le reti di Sane e Reus mettono già la partita nettamente in discesa già all'intervallo. Nella ripresa a rendere ancora più rotondo il risultato ci pensa ancora Sane, la doppietta di Muller, il gol del giovane Baku e l'autogol di Goppel a ridosso del 90esimo. Continua il percorso netto della Germania, dominatrice indiscussa del gruppo J.

Spagna, vittoria e vetta

Basta il rigore convertito da Pablo Sarabia alla Spagna di Luis Enrique per archiviare la pratica Grecia e riconquistare la vetta del girone B: le furie rosse - dunque - sfruttano al meglio il passo falso della Svezia e si riportano avanti in classifica. Tutto, adesso, si deciderà nello scontro diretto tra iberici e scandinavi in programma domenica.

La Croazia risponde alla Russia

Russia chiama, la Croazia risponde: rimangono totalmente aperti i giochi nel girone H nonstante il Malta non si risparmiano sicuramente di più, riuscendo ad imporsi con un netto 1-7. Giochi totalmente aperti nel girone H, con i russi ancora avanti a quota 22 punti e la Croazia che insegue attardata di appena due lunghezze. Lachiama, larisponde: rimangono totalmente aperti i giochi nelnonstante il 6-0 della Russia contro Cipro. I croati contronon si risparmiano sicuramente di più, riuscendo ad imporsi con un netto. Giochi totalmente aperti nel, con i russi ancora avanti a quota 22 punti e la Croazia che insegue attardata di appena due lunghezze.

