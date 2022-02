Cezary Kulesza, presidente della Federazione calcistica della Polonia, assume una posizione netta circa il playoff Mondiale in programma il prossimo 24 marzo contro la Russia. Tramite il suo account social, Kulesza fa trapelare che la Polonia non avrebbe intenzione di giocare il match contro la Russia e che presenterà a stretto giro di posta una mozione alla FIFA in tal senso congiuntamente a Svezia e Repubblica Ceca, le altre due squadre del raggruppamento:

"Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell'escalation delle ostilità della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Nazionale della Polonia non ha intenzione di giocare la partita di spareggio Mondiale contro la Russia. Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le Federazioni di Svezia e Repubblica Ceca per presentare una posizione comune alla FIFA"

