La situazione in Ucraina ha portato la Fifa a sospendere la Russia dagli spareggi per il Mondiale in Qatar. La nazionale allenata da Valerij Karpin avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma i polacchi avevano già fatto sapere che non sarebbero scesi in campo, così come Svezia e Repubblica Ceca, le altre due squadre nello spareggio. La comunicazione è arrivata in una nota congiunta con la UEFA, che ha sospeso i club russi da tutte le competizioni internazionali fino a nuovo avviso.

Il calcio è pienamente solidale con gli ucraini (UEFA)

La nota

"A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l'adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Queste decisioni sono state adottate oggi dall'Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, rispettivamente i massimi organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti. Il calcio è unito e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido, in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli".

Le conseguenze

Il Lipsia, che era stato sorteggiato contro lo Spartak Mosca per gli ottavi di Europa League, dovrebbe passare direttamente ai quarti; la Polonia, che doveva giocare la semifinale degli spareggi per Qatar 2022 contro la Russia, dovrebbe passare direttamente in finale, dove incontrerebbe una tra Svezia e Repubblica Ceca.

Niente più Gazprom

Contemporaneamente all'annuncio della sospensione dei club russi dalle competizioni europee, la Uefa ha anche comunicato la fine della partnership con Gazprom: "La UEFA ha deciso oggi di porre fine alla sua partnership con Gazprom in tutte le competizioni. La decisione ha effetto immediato e copre tutti gli accordi esistenti, tra cui la UEFA Champions League, le competizioni UEFA per nazionali e UEFA EURO 2024".

