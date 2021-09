Roberto Mancini perde in un colpo solo due terzi dell'attacco titolare con cui ha affrontato le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2022, ovvero Ciro Immobile e Lorenzo Insigne: entrambi gli attaccanti hanno infatti lasciato il ritiro della Nazionale azzurra e non saranno disponibili per Italia-Lituania , match in programma mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il bomber della Lazio ha abbandonato il ritiro a causa di un problema di natura muscolare, il capitano del Napoli per motivi personali.

Anche Zaniolo è in dubbio

Per la sfida contro i lituani rimane in dubbio anche Zaniolo, che domenica a Basilea contro la Svizzera ha rimediato una contusione alla coscia sinistra. Probabile che a questo punto Mancini decida di affidare una maglia da titolare a Raspadori con due tra Chiesa, Berardi e Bernardeschi ad agire sugli esterni a completamento del tridente d'attacco. Non saranno a disposizione nemmeno gli infortunati Verratti e Pellegrini che hanno già lasciato il gruppo azzurro.

