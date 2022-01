È un Mario Balotelli sereno e carico, con tanta voglia di riprendersi quella maglia azzurra che manca ormai dal 2018. L'attaccante, infatti, dopo l'eliminazione mondiale nel 2014 non aveva più giocato in nazionale per 4 anni, per poi disputare 2 amichevoli e un match di Nations League dopo l'arrivo di Mancini. L'attaccante, infatti, dopo l'eliminazione mondiale nel 2014 non aveva più giocato in nazionale per 4 anni, per poi disputare 2 amichevoli e un match di Nations League dopo l'arrivo di Mancini.

Sto bene e sono di buon umore (Mario Balotelli a Bresciaingol)

La normalità

"A 31 anni la Nazionale dovrebbe essere la normalità, l'anormalità è non esserci. Mi auguro che l'Italia vada al mondiale, se lo merita. Non so perché sia agli spareggi ma può succedere".

Tornare in Italia?

"Sto bene in Turchia, ora sono di buon umore. Con Mancini ci sentiamo e va tutto bene, lui mi ha fatto cominciare e spero anche che sia colui che un giorno mi farà finire".

