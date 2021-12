semifinale playoff valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, si giocherà al. Dopo una serie di incontri, la Figc ha ufficialmente deciso lo stadio in cui si disputerà la delicatissima gara del. La vincente, come da sorteggio , affronterà o il Portogallo o la Turchia in trasferta. Lo spareggio sarà deciso da una gara secca, con supplementari e rigore nel caso di pareggio. Il "Barbera" è storicamente favorevole alla Nazionale: gli azzurri ci hanno giocato 15 volte: bilancio di 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, un 1-2 per mano della Croazia nelle qualificazioni ad Euro '96. L'ultima gara giocata dall'Italia nel capoluogo siciliano fu un 9-1 rifilato all'Armenia in amichevole il 19 novembre 2019, una delle uscite più scintillanti della gestione Mancini.