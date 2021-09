"Momento No là davanti"

"Il rigore che si è fatto parare a Jorginho non è un problema. Lo sono tutte le occasioni che abbiamo creato nel primo tempo e che, ancora una volta, non abbiamo sfruttato. Non si può non portare a casa una partita che avremmo meritato di vincere 2 o 3 a 0. E' un momento così, in cui la palla sembra proprio non voler entrare in porta".

"Stanchezza, con la Lituania farò turnover"

"Settembre è sempre stato un problema per l'Italia, questo tutti lo sappiamo, ma avremmo comunque potuto e dovuto fare meglio là davanti. Certamente mercoledì con la Lituania cambierò qualcosa: la squadra è stanca e molti giocatori hanno bisogno di rifiatare, dato che non hanno smaltito i carichi di preparazione di inizio campionato".

Gara di ritorno fondamentale

"Certamente la partita con la Svizzera, a novembre all'Olimpico di Roma, sarà decisiva, una sorta di pareggio. Ma ora dobbiamo pensare solamente alla gara contro la Lituania, che non possiamo assolutamente fallire. Poi verrà anche la semifinale di Nations League a ottobre".

