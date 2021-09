I giocatori stanno tutti abbastanza bene, a parte qualcuno. Verratti è dolorante per aver preso un colpo al ginocchio, valuteremo tutti domattina, non sono passate nemmeno 48 ore dalla partita contro la Bulgaria. Contro gli elvetici ci sarà da correre, abbiamo bisogno di giocatori assolutamente pronti. Contro la Bulgaria siamo usciti dal campo dispiaciuti perché il match sarebbe dovuto terminare con un altro risultato. Tuttavia, la prestazione c'è stata e il punteggio finale fa parte della componente casualità". Conferenza stampa di presentazione di Svizzera-Italia . Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini fa il punto della situazione alla vigilia del fondamentale match contro la Svizzera di Murat Yakin , in programma a Basilea. Verratti dolorante a un ginocchio: "".

Ricordi da resettare

"Dobbiamo scordarci dell'11 luglio, di Wembley e del percorso di due mesi fa. La storia, nel calcio, si scrive solamente guardando avanti. Abbiamo grinta e motivazioni giuste e siamo pronti a dimostrarlo sul campo. Dobbiamo scordarci anche del 3-0 dlel'Olimpico di Roma, sempre agli Europei, punteggio che non rispecchiò l'andamento equilibrato di quella partita. Poi la Svizzera giocherà a Basile, davanti al proprio pubblico e sarà tutt'altra cosa".

Qualificazioni Mondiali Europa Svizzera, il ct Yakin: "Aggrediremo l'Italia, abbiamo grandi chance" 3 ORE FA

Vittoria da conquistare

"Abbiamo bisogno dei tre punti, sappiamo bene cosa siamo chiamati a ottenere. Specie dopo aver perso punti contro la Bulgaria. Ma siamo tranquilli, assolutamente consapevoli delle nostre capacità: un successo in Svizzera è nelle corde della mia squadra. Se, come contro la Bulgria, andremo al tiro 27 volte, subendone solo 1, la partita non potrà finire nuovamente 1-1. Dobbiamo rimanere sul pezzo e avere maggior lucidità e fortuna in zona-gol".

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

Qualificazioni Mondiali Europa Sorpresa a Firenze, Italia bloccata dalla Bulgaria: 1-1 IERI A 18:21