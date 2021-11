Preoccupano le condizioni didopo il risentimento muscolare avuto durante il derby. L'attaccate bosniaco, però, secondo la risonanza magnetica - effettuata una volta arrivato nel ritiro della Nazionale - ha riportato solo un affaticamento . L'sperava che Dzeko non giocasse contro? No, secondo, vice del ct. Nessuna richiesta particolare dai nerazzurri e, se Dzeko recupererà, sarà già in campo per il match di sabato 13 contro la Finlandia