Dopo la gloria a Euro 2020, torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini per la marcia d'avvicinamento al Mondiale di Qatar 2022. Questa sera, giovedì 2 settembre 2021, con fischio d'inizio alle 20,45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, gli Azzurri - 9 punti e primo posto dopo le 3 partite - cercheranno il bis dopo il 2-0 di fine marzo a Sofia contro il team di Yasen Petrov, fermo a quota 1 nel gruppo C. Solo il primo posto nel girone darà la certezza di partecipare alla fase finale di Qatar 2022. Ecco le scelte dei due ct per la sfida valida per il quarto turno del raggrppamento:

Italia-Bulgaria: formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.



Bulgaria (4-3-3): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, Yomov, Iliev. CT: Petrov.

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Paesi Bassi).

