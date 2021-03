Cristiano Ronaldo. Il portoghese è andato su tutte le furie per la rete non convalidata contro la Serbia e, in un momento di ira, ha gettato a terra la fascia di capitano. Passata, si fa per dire, la delusione per il risultato, ci si è chiesti in Portogallo se Cristiano Ronaldo meritasse però una sanzione per il gesto fatto a fine partita. Fernando Santos se avesse tolto la fascia a CR7. Niente da fare, Ronaldo resta il capitano al 100%. Il gol annullato al 93' ha fatto arrabbiare in molti, soprattutto. Il portoghese è andato su tutte le furie per la rete non convalidata contro la Serbia e, in un momento di ira, ha. Passata, si fa per dire, la delusione per il risultato, ci si è chiesti in Portogallo se Cristiano Ronaldo meritasse però una sanzione per il gesto fatto a fine partita. Ok il torto subito , ma la fascia di capitano di una Nazionale è il simbolo di una Nazione intera . Scegliere un nuovo capitano? In conferenza stampa, alla vigilia di Lussemburgo-Portogallo, è stato chiesto al ctse avesse tolto la fascia a CR7. Niente da fare, Ronaldo resta il capitano al 100%.

Togliere la fascia a Cristiano Ronaldo?

Cristiano è un esempio nazionale. Tutti i giocatori dicono che è lui l'esempio da seguire. A ogni nuovo convocato chiedete come sia, e tutti rispondono la stessa cosa. È un esempio per il lavoro che fa tutti i giorni e per la carriera che ha fatto. È un esempio per tutti, anche nella sua vita quotidiana. Se Cristiano avesse offeso l'allenatore della Nazionale, i suoi colleghi o la Federazione, allora sì che dovremmo pensare a togliere la fascia di capitano. Ma non è successo niente di tutto ciò. [Fernando Santos, ct del Portogallo, in conferenza]

Anche Rúben Neves sta con CR7

Non si è scusato e non deve farlo. È un capitano esemplare per tutti. Abbiamo tutti avvertito la stessa frustrazione che ha provato in quel momento, è stato un momento difficile. Conosciamo molto bene Ronaldo e sappiamo cosa può darci ogni giorno. [Rúben Neves in conferenza]

