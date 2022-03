La sconfitta di Palermo brucia ancora tantissimo e la panchina di Roberto Mancini è in bilico , ma l'Italia è costretta a scendere di nuovo in campo contro la Turchia nella "finalina" playoff, un match che ha senso solo se legato ai punti del ranking Fifa, la graduatoria sui cui vengono stilate le fasce di merito dei grandi eventi internazionali come Europeo, Coppa America e appunto il Mondiale, a cui però non parteciperemo per la seconda volta consecutiva. Tanti azzurri hanno già disertato l'impegno a Konya, in Anatolia. Ecco le formazioni che Mancini e il suo collega Kuntz hanno deciso di schierare: