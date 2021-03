disposto la sospensione dell'attività per quattro giorni, il divieto alla disputa di Inter-Sassuolo (in programma sabato sera) e il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Dopo Danilo D’Ambrosio Samir Handanovic , nuovi positivi in casa Inter a due giorni dalla sfida contro il Sassuolo. La società nerazzurra ha fatto un nuovo girone di tamponi nella mattinata di giovedì che hanno portato a scoprire due nuove positività nel gruppo squadra di Antonio Conte, quelle di Stefan de Vrij e di Matias Vecino. La decisione ha costretto la società nerazzurra ad informare l'ATS che, come già successo poche settimane fa con il Torino, ha(in programma sabato sera) e

Il comunicato dell'Inter

FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione.

L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue:

sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa;

divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021;

divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.

Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra.

Inter, i giocatori contagiati da Covid nel corso della stagione 2020-21 (con * i calciatori atttualmente positivi)

Milan SKRINIAR Alessandro BASTONI Ashley YOUNG Achraf HAKIMI Roberto GAGLIARDINI Ionut RADU Marcelo BROZOVIC Daniele PADELLI Aleksandr KOLAROV Danilo D'AMBROSIO* Samir HANDANOVIC* Stefan DE VRIJ* Matias VECINO*

Incognita Covid e una sosta benedetta

L’Inter non è la prima volta che si trova a far conti con diversi contagi da Covid. Proprio alla vigilia del derby d’andata contro il Milan, in programma i primi d’ottobre, i nerazzurri si presentarono in campo senza 6 elementi, tutti costretti in isolamento dal virus. L’Inter, con una difesa rabberciata e priva di Skriniar e Bastoni, uscì dalla stracittadina con una dolorosa sconfitta per 2-1. La buona notizia per i nerazzurri è che la sosta viene in soccorso di Conte che, non vedrà i tanti Nazionali partire in giro per il mondo, e potrebbe recuperare qualcuno degli attualmente positivi nelle due settimane di sospensione per gli impegni delle Nazionali per il match alla ripresa contro il Bologna.

Gravina: "Protocollo resta valido, serve armonia tra Asl"

