I rossoneri battono la concorrenza del Bayern Monaco per il terzino destro classe 2000 del Lione. Al ragazzo, svincolato dal club francese e atteso mercoledì a Milano per le visite mediche, sarà offerto un quinquinnale

Il campionato non è ancora ricominciato dopo lo stop forzato causa Coronavirus, ma il Milan pensa già alla prossima stagione. La dirigenza rossonera non può fare altrimenti visto che con lo 0-0 dello Stadium contro la Juventus è sfumato l’unico obiettivo stagionale di prestigio.

Il primo acquisto della stagione 2020/21 segue la “filosofia Elliott”, sposata fin dall’inizio dall’a.d., Ivan Gazidis: giovani con ottime prospettive di crescita. Una descrizione che calza a pennello con il profilo di Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 (20 anni appena compiuti lo scorso 5 giugno). Il ragazzo è stato svincolato dal Lione, anche se non ha mai esordito con la prima squadra di Rudi Garcia. I rumors parlano di una rottura con conseguente mancato rinnovo con il club francese per promesse non mantenute legate alle presenze con i rossoblù. Proprio per questo Pierre vuole fare il grande salto il prima possibile. Dal canto suo, il Milan ha bisogno di un’alternativa “pesante” ai terzini destri tecnici, ma leggeri ora in rosa, Conti e Calabria, e i 185 centimetri per 70 kg di Kalulu sarebbero un perfetto contraltare all’esplosività e alla velocità sull’out di sinistra garantite da Theo Hernandez.

Il classe 2000 ha fatto tutta la trafila nel vivaio del Lione, indossando anche la fascia di capitano dell’Under19. Con i “grandi” è andato in panchina lo scorso 5 febbraio nello 0-0 casalingo contro l’Amiens, ma ha collezionato 16 presenze in Youth League. Se lo ricorda bene la Primavera dell’Atalanta che lo ha affrontato negli ottavi: 3-3 al 90’ e vittoria dei francesi ai rigori. La gara contro la baby Dea dello scorso marzo è stata anche l’ultima volta che Pierre ha giocato una partita ufficiale.

UEFA Youth League (Lione) Nazionale (U18, U19, U20) 2018/19 9 presenze, 2 assist 17 presenze (2 assist) 2019/20 7 presenze, 1 assit 3 presenze

Kalulu, corteggiato anche dagli scout Bayern Monaco, ha deciso di accettare la proposta rossonera, che secondo il quotidiano francese oltralpe L’Equipe avrebbe visto il d.t. Paolo Maldini muoversi in prima persona, un po’ come l'ex bandiera del Diavolo fece con Theo Hernandez la scorsa estate a Ibiza. Da evidenziare nell’affare c’è, però, anche la figura di Geoffrey Moncada, responsabile del settore scouting del Milan, il primo a segnalare il profilo del ragazzo ai vertici. Il giocatore, fratello di Aldo e Gedeon (il primo, 24 anni, attaccante dello Swansea in prestito dal Basilea, il secondo, 22, terzino destro all’Ajaccio in Ligue 2) è atteso mercoledì a Milano per le visite mediche. Se non ci saranno novità gli sarà offerto un quinquennale. Con Kalulu la sponda rossonera del Naviglio risponde al recente acquisto dell'Inter di un altro giovane esterno, Georgios Vagiannidis.

