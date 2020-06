Arthur alla Juventus per Pjanic e 10 milioni: visite mediche fissate per domenica 28

Arthur - Real Madrid-Barcelona - Liga 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Il centrocampista brasiliano partirà in tarda serata per l'Italia dove domenica si sottoporrà ai test e firmerà il contratto fino al 2025. Viaggio inverso per Pjanic che partirà per Barcellona e dovrà fare le visite per poi tornare in vista del match di martedì sera col Genoa.

Juventus e Barcellona hanno fretta, devono chiudere lo scambio tra Arthur e Pjanic entro il 30 giugno per questioni di bilancio e quindi è già il momento per entrambi i centrocampisti di sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto col loro prossimo club.

Arthur prenderà un volo immediato in direzione Torino e domenica 28 giugno sarà al J-Medical per sostenere tutti i test e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2025.

Viaggio inverso per Miralem Pjanic che, dopo aver giocato contro il Lecce, in giornata volerà in Catalunya per svolgere le visite per il Barcellona: tempi stretti perché poi il bosniaco dovrà rientrare in vista del match di martedì sera a Marassi tra Genoa e Juventus.

L'operazione vedrà la Juventus versare 10 milioni di conguaglio al Barça oltre al cartellino di Pjanic, arrivato alla Juventus nell'estate del 2016.

