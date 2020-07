Il tecnico dell'Atalanta parla alla vigilia della sfida contro i nerazzurri di Conte che mette in palio il secondo posto: "Il nostro obiettivo era arrivare in Champions, ora abbiamo l'opportunità di finire bene. Il dispiacere più grande è stato giocare senza tifosi, mi auguro che ci possano essere le condizioni per far tornare la gente allo stadio. Il calcio senza pubblico perde troppo".

"È difficile non dare il massimo dei voti a questa Atalanta. Abbiamo fatto tanti risultati con questa continuità e con tutti i record che abbiamo ottenuto, ma nel calcio non puoi guardare indietro. Dobbiamo concentrarci per fare una bella partita contro l'Inter, che è una squadra indubbiamente forte. Riuscire ad arrivare davanti a loro sarebbe un risultato prestigioso". Con queste parole il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, inquadra il match di sabato sera contro l'Inter a Bergamo che mette in palio il secondo posto in classifica.

"Il nostro obiettivo era la qualificazione alla Champions"

"Tutti abbiamo voglia di chiudere questo campionato che è stato molto difficile, soprattutto per i giocatori. Devo dire che finalmente siamo arrivati all'ultima gara. Alla ripresa guardavamo Roma e Napoli che eravamo relativamente vicine. Il nostro obiettivo era arrivare in Champions, Lazio e Inter erano molto distanti: la squadra è riuscita a fare una serie di vittorie fin da subito e si è distanziata dalle inseguitrici. Ora abbiamo l'opportunità di finire bene".

Il calcio senza pubblico

"È stato un peccato per tutti quanti, per noi in modo particolare. Immagino cosa sarebbe potuto essere visti i risultati ottenuti in questo periodo. Avremmo potuto avere un bel seguito sia in casa che in trasferta, ci sarebbe stato un entusiasmo incredibile come è stato fino a marzo. È il dispiacere più grande, mi auguro che ci possano essere le condizioni per far tornare la gente allo stadio. Il calcio senza pubblico perde troppo".

Il pensiero al PSG

"Sì, ma da sabato sera, c'è tempo. Chiudiamo il campionato, poi ci prenderemo un paio di giorni di riposo e poi inizieremo a preparare la partita col Paris Saint Germain".

