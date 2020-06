Atalanta, ufficiale il riscatto di Mario Pasalic dal Chelsea: ai Blues 15 milioni

Pasalic - Atalanta-Roma - Serie A 2019/2020 - Imago pub not in UK

Con una nota apparsa sui social dell'Atalanta il club bergamasco ufficializza il riscatto di Mario Pasalic, centrocampista classe '95: al Chelsea 15 milioni di euro.

L'Atalanta annuncia di aver esercitato il diritto di riscatto per Mario Pasalic e di averlo acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. "Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l'ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all'UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell'edizione in corso.", si legge nella nota del club bergamasco.

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA 6 MINUTI

Il centrocampista croato, classe 1995, arrivato all'Atalanta nell'estate 2018, ha finora collezionato in maglia nerazzurra 75 presenze, con all'attivo 15 gol e 13 assist. Ai Blues vanno 15 milioni di euro.

Play Icon WATCH "Salta con la curva!" Gasperini scende dal pullman per far festa coi tifosi a Valencia 00:00:29

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 3 MINUTI