Balotelli è ingrassato fino a 100 chili: il Brescia non lo convocherà più

Questa volta la figuraccia non arriva nè dalla bocca di Balotelli nè da quella di Cellino, ma dal sito del Brescia. Il peso aggiornato del giocatore azzurro ha quasi raggiunto i 100 chili. Segno di un rapporto ormai deteriorato.

Balotelli e il Brescia: un amore mai sbocciato, un rapporto che potrebbe terminare da un momento all’altro. Il patron Cellino sembra ormai intenzionato ad esercitare il diritto di recesso del contratto, che dovrebbe scattare in caso di retrocessione delle Rondinelle a fine stagione. Quella tra Mario e il Brescia è una frattura ormai impossibile da ricomporre, nonostante 4 giorni fa era pervenuta la segnalazione di un ritorno agli allenamenti di gruppo per SuperMario.

Un ritorno “appesantito” dalla forma fisica di Balotelli: il Brescia infatti, ha appena aggiornato il proprio sito ufficiale e i dati sui propri calciatori; il peso di Mario Balotelli è salito a 99,8 chilogrammi. È chiaro che siamo ben lontani dal peso forma di Mario, ovvero 92 chilogrammi. Un dato che pone molti dubbi sull’effettiva intensità degli allenamenti sostenuti da Balotelli durante il periodo di pausa e di ripresa del campionato.

Certo, la decisione della dirigenza di esiliarlo dal centro d’allenamento non ha contribuito a motivare l’attaccante italiano, che ha dovuto presentarsi spesso sui campi secondari del centro sportivo di Torbole, nella Bassa Bresciana. Un finale amaro per un giocatore profondamente legato alla città lombarda, ma che non ha saputo recitare la figura del leader durante una stagione avara di soddisfazioni per le Rondinelle. Ora il destino di Mario è in balia di numerose variabili: il Brescia si dovrebbe perlomeno salvare per poter arrivare a parlare di un suo proseguimento all’ombra del Rigamonti. E fuori da Brescia (e dall’Italia) le offerte scarseggiano. Il Boca Juniors ha dimostrato un timido interesse. Rimangono solo contatti con club turchi in cui Raiola ha ancora grossa influenza.

