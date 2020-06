Bonucci, donazione con tanto di autografo: regala 19.000 mascherine per combattere il Coronavirus

Dalla famiglia Bonucci arriva un altro importante contributo per contrastare il Coronavirus: donate 19.000 mascherine a 19 associazioni del torinese.

Leonardo Bonucci non smette di seguire l’emergenza Coronavirus da vicino. Il difensore della Juventus, assieme alla moglie Martina Maccari, ha deciso di aiutare 19 associazioni della provincia torinese donando 19mila mascherine per prevenire il contagio. La ricorrenza del numero 19 non è un caso, siccome il calciatore bianconero lo porta sulle spalle da sempre.

Oltre alla speciale firma numerica, le mascherine sono griffate con il suo autografo. Bonucci si è distinto come uno dei giocatori più impegnati nella battaglia contro il Covid-19; ricordiamo la sua partecipazione alla raccolta fondi organizzata dalla Juventus e indirizzata al supporto economico di numerosi ospedali del Piemonte oppure le sue generose donazioni ad associazioni specifiche come quella di 120mila euro alla “Città della Salute”.

