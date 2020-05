Il Brescia da dieci giorni ha ripreso gli allenamenti a livello individuale al centro sportivo di Torbole Casaglia ma Balotelli non ha presenziato a nessuna di queste sedute facoltative. Un'anomalia che fa rumore e che potrebbe presagire come la permanenza di Super Mario alle Rondinelle sia destinata a chiudersi dopo una stagione. E per il futuro Mino Raiola guarda in Turchia o in Brasile.

Sembrava il matrimonio perfetto quello fra Mario Balotelli e il Brescia, invece dopo 8 mesi e con ancora 12 giornate di campionato da disputare l’impressione è che siamo già ai titoli di coda. Balotelli, infatti, non si è ancora fatto vedere al centro sportivo di Torbole Casaglia, dove da 10 giorni sono ripresi gli allenamenti facoltativi individuali in vista della ripresa del campionato. Come spiegano Tutto Sport ed altri quotidiani in edicola quest’oggi, Super Mario non è l’unico giocatore della rosa di mister Diego Lopez, a non essersi mai allenato nel centro sportivo ma rispetto a Bisoli e Viviani (gli altri due assenti) l’assenza non è stata concordata con la società e Massimo Cellino.

Le ultime tracce di Balotelli risalgono a qualche giorno fa, quando Mario ha postato una foto di un allenamento insieme al fratello Enock nel giardino sottocasa, che si trova a pochi passi dallo stadio Rigamonti. Non si capisce il perché di questa scelta di Balotelli, anche se ormai è chiaro che la luna di miele con il patron Cellino non esiste più (“Balotelli ultimamente mi imbarazza per i suoi atteggiamenti extracampo” ha ammesso in una intervista di poche settimane fa), e che il Brescia e Balotelli non rispetteranno il contratto triennale stipulato la scorsa estate. Salvo miracoli, le Rondinelle appaiono destinate a scendere in B e in caso di retrocessione è impossibile pensare che il sodalizio fra Mario e il Brescia prosegua.

Quale futuro per Mario? Vasco da Gama o Galatasaray all’orizzonte

Secondo il Tutto Sport, Mino Raiola starebbe già muovendosi per trovare una nuova squadra per Balotelli, che in cuor suo spera ancora di poter convincere Mancini a convocarlo per gli Europei del 2021. Due le squadre che appaiono interessate: il Galatasaray e il Vasco da Gama. Nel frattempo a Brescia attendono il via libera per iniziare gli allenamenti in gruppo. Nel caso in cui Balotelli continuasse a non palesarsi al centro sportivo allora, il caso, deflagrerebbe definitivamente.

