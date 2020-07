Diamo i voti ai protagonisti del match del Rigamonti: prima gioia in Serie A per il baby difensore, autore di una prestazione di livello assoluto. Il portiere è decisivo, bene Torregrossa. Negli ospiti delude il centrocampista mentre spicca Empereur

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 7,5 – Para tutto quello che c’è da parare, con anche interventi miracolosi. La vittoria del Brescia ha le fondamenta nei suoi guantoni.

Serie A Il Brescia torna a sperare nella salvezza e frena la corsa del Verona: 2-0 con Papetti e Donnarumma DA 2 ORE

Bruno MARTELLA 6,5 – Ottima partita la sua: tanti anticipi e precise chiusure di testa, bene anche in spinta. (Dal 68’ Alessandro SEMPRINI 6 - Fa quello che deve in un momento in cui c'è da proteggere il vantaggio.)

Andrea PAPETTI 7,5 – Che dire: inizia la partita con un ottimo doppio intervento su Di Carmine, non sbaglia una giocata e segna il primo gol in Serie A. Questo 2002 ha classe da vendere.

Stefano SABELLI 6,5 – A inizio partita è un po' impreciso in impostazione, ma cresce con il passare dei minuti sia in chiusura che in spinta.

Ales MATEJU 6 – Prezioso lavoro in copertura, ma si nota poco.

Sandro TONALI 6 – Non si fa notare un granché, ma con la solita pennellata da calcio d'angolo regala l’assist a Papetti. (Dal 81’ Mattia VIVIANI s.v - Dà manforte al centrocampo nei pochi minuti in campo.)

Birkir BJARNASON 5,5 – Nel primo tempo si ricorda per il suo scontro a inizio partita con Kumbulla e per i suoi interventi fallosi. Cresce nella ripresa (Dal 84’ Jaromir ZMRHAL s.v - Stesso discorso fatto per Viviani.)

Daniele DESSENA 6 – La sua partita è incentrata sul lavoro sporco nelle pieghe del match. Sicuramente prezioso, ma non decisivo.

Ernesto TORREGROSSA 7 – Partita di battaglia e qualità, con diversi duelli vinti contro i difensori del Verona e qualche ottima giocata in attacco. Colpisce un palo e una traversa: sfortunato.

Alfredo DONNARUMMA 6,5 – Partita non semplice per l'attaccante del Brescia, che prova a dialogare con Torregrossa senza ottimi risultati. Ma nel finale fa quello che deve fare: segnare.

Nikolas SPALEK 6,5 – Gioca nel vivo della manovra e prova a incidere. Intraprendente e importante per costruire la vittoria dei suoi.

All. Diego LOPEZ 6,5 – Partita preparata con intelligenza e attenzione, senza inventarsi nulla ma mettendo i suoi a proprio agio. Vittoria fondamentale.

Play Icon WATCH Nostalgia Italia: il 5 luglio, il giorno dei miracoli di Paolo Rossi e Roberto Baggio 00:01:06

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 5,5 – Nel primo tempo è distratto e se non fosse per il palo di Torregrossa parleremmo di un errore colossale. Qualche buon intervento nella ripresa.

Amir RRAHMANI 5 – Il più in difficoltà del reparto arretrato di Juric. Nel finale si spinge in avanti con maggior frequenza, ma non incide.

Marash KUMBULLA 5,5 – Sempre pulito negli anticipi e attento, ma Torregrossa gli dà un bel da fare. Qualche distrazione.

Alan EMPEREUR 7 – Attentissimo in chiusura, pericoloso anche con qualche interessante sortita offensiva: prestazione importante. (Dal 72’ Mariusz STEPINSKI 5,5 - Non ha i palloni buoni per colpire. Ma sicuramente non ci mette del suo.)

Davide FARAONI 6 – Prestazione che unisce spinta e ottime coperture. Tanti i cross tentati, pochi quelli riusciti. Merito anche di un Joronen in stato di grazia.

Mattia ZACCAGNI 6 – Nel primo tempo è molto propositivo e tra i più pericolosi del Verona, cala un po’ nella ripresa. (Dal 67’ Federico DIMARCO 6 - Dal suo ingresso in campo prova ad aiutare i suoi e va vicinissimo a un gran gol per pareggiare il match nel finale).

Zaccagni e Tonali, Brescia-Hellas-Verona, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Miguel VELOSO 5 – Lento, banale e poco incisivo: brutta prestazione del portoghese. Se lui gira male, tutto il Verona ne risente.

Emmanuel BADU 4,5 – Un disastro oggi. Va al piccolo trotto e sbaglia in continuazione, anche le giocate più semplici e banali. (Dal 67’ Lucas FELIPPE 5,5 - Al suo esordio in Serie A vuole lasciare il segno, si vede. Ma i suoi tentativi sono confusi.)

Darko LAZOVIC 5,5 – Parte bene sia in spinta che in copertura, ma con l'andare dei minuti cala e compie qualche distrazione di troppo.

Samuel DI CARMINE 5,5 – Fa a sportellate e crea qualche buona occasione da rete, ma non riesce a incidere. (Dal 72’ Giampaolo PAZZINI 6 - Entra insieme a Stepinski ma approccia meglio al match rispetto al compagno di reparto.)

Fabio BORINI 6 – Deve abbandonare il match anzitempo per infortunio. Fino a quel momento buona prova, con qualche spunto interessante. (Dal 34’ Valerio VERRE 5,5 – Fatica a entrare in partita, nella ripresa prova a rendersi pericoloso ma senza grande successo.)

All. Ivan JURIC 5,5 – Il Verona crea e una prestazione un po' sottotono è comprensibile in questo periodo. Stupisce però il brutto approccio dopo l'intervallo.

Serie A L'Atalanta schianta anche il Cagliari ed è a -1 dall'Inter e dal 3° posto. Verona ko a Brescia DA 2 ORE