Vittoria fondamentale per gli uomini di Lopez, al primo successo sulla panchina bresciana: le Rondinelle lasciano l’ultimo posto in classifica e si rimettono in corsa per una permanenza in Serie A. Frenata per gli uomini di Juric nella corsa all’Europa.

Prima vittoria per Diego Lopez sulla panchina del Brescia: il baby Papetti (primo gol in Serie A) e Donnarumma (a recupero inoltrato) stendono il Verona, che frena la sua corsa all'Europa League. La partita è stata piacevole: nel primo tempo gli ospiti hanno creato la maggior parte delle occasioni e hanno dovuto fare i conti con un super Joronen, anche se i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con un clamoroso palo colpito da Torregrossa da pochi passi. Nella ripresa gli uomini di Lopez sono entrati in campo con un ottimo piglio e hanno colpito con la testata vincente del classe '02 su angolo di Tonali. Juric ci ha provato inserendo Stepinski e Pazzini, ma Joronen oggi è stato insuperabile: migliore in campo del match. E nel recupero Donnarumma ha chiuso i conti: il Brescia abbandona l'ultima posiizone in classifica e si porta a -6 dal Genoa quart'ultimo.

Il tabellino

BRESCIA-HELLAS VERONA 2-0 (primo tempo 0-0)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Martella (dal 68' Semprini), Papetti, Mateju; Bjarnason (dal 84' Zmrhal), Tonali (dal 81' Viviani), Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur (dal 72' Stepinski); Faraoni, Badu (dal 67' Felipe), Veloso, Lazovic; Borini (dal 34' Verre), Zaccagni (dal 67' Dimarco); Di Carmine (dal 72' Pazzini). All. Juric.

Gol: 52' Papetti (B), 95' Donnarumma (B)

Assist: 1-0 Tonali (B)

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: Martella (V), Papetti (B), Di Carmine (V), Spalek (B)

La cronaca in 8 momenti chiave

16’ PALO CLAMOROSO DI TORREGROSSA - Punizione dalla trequarti, erroraccio di Silvestri che non trattiene: conclusione a botta sicura da pochi passi, palo pieno!

35’ JORONEN CHIUDE SU LAZOVIC - Altra azione devastante dell'esterno, che prova una difficile conclusione dalla linea di fondo: copre bene il palo il portiere del Brescia

44’ CHE CONCLUSIONE DI DI CARMINE - Botta di destro dalla trequarti, altro splendido intervento di Joronen, che sfiora il pallone indirizzato sotto la traversa e manda in angolo

52’ PRIMO GOL IN A PER PAPETTI - Colpo di testa vincente su calcio d'angolo di Tonali: grande stacco, pallone imprendibile sul secondo palo!

76' ANCORA JORONEN DECISIVO - Conclusione a botta sicura di Verre su palla di Lazovic, altro grande intervento del portiere del Brescia.

88' TRAVERSA DI TORREGROSSA - Vicino al colpo del k.o. il Brescia: sinistro da fuori, decisiva la deviazione di Silvestri!

90'+3 - DIMARCO A UN PASSO DAL PAREGGIO - Sponda di Pazzini e botta di sinistro sul primo palo: conclusione che sfiora l'incrocio dei pali!

90'+5 DONNARUMMA RADDOPPIA IN CONTROPIEDE - Spalek sbaglia il passaggio, un rimpallo regala il pallone all'attaccante che insacca con un mancino sotto la traversa!

Mvp

Jesse JORONEN – Para tutto quello che c’è da parare, con anche interventi miracolosi. La vittoria del Brescia ha le fondamenta nei suoi guantoni.

L'angolo del Fantacalcio

Promosso: Alfredo DONNARUMMA - Partita non semplice per l'attaccante del Brescia, che prova a dialogare con Torregrossa senza ottimi risultati. Ma nel finale fa quello che deve fare: segnare.

Bocciato: Emmanuel BADU - Un disastro oggi. Va al piccolo troppo e sbaglia in continuazione, anche le giocate più semplici e banali.

