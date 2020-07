Il presidente del Torino Urbano Cairo ha risposto alle voci inerenti la cessione della società granata e alle critiche per i pessimi risultati stagionali. Il Toro occupa la 16a posizione in Serie A, e si è salvato matematicamente solo domenica, pareggiando 1-1 contro una SPAL già retrocessa.

Dopo la salvezza conquistata matematicamente nella partita di domenica contro la SPAL, il Torino può finalmente guardare al futuro: un avvenire incerto, soprattutto dal punto di vista societario.

Serie A Le pagelle di SPAL-Torino 1-1: super Verdi, bene il giovane portiere Thiam; Meïté distratto DA 18 ORE

Da una settimana infatti, si sono diffuse voci di una possibile cessione: 100 milioni di euro sarebbe la cifra che farebbe separare l’attuale presidente Urbano Cairo dal club granata. L’identità della società acquirente invece, rimane un mistero. Ma in una dichiarazione riportata dall’ANSA, Cairo ha smorzato le speculazioni:

Mai venderei il Torino dopo una stagione come questa, anche se non è detto che io debba restare a vita alla guida di questa società: hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici e importanti come Berlusconi e Moratti...

Riflettendo sulla stagione travagliata dei Granata, Cairo non cerca scuse; i tifosi del Toro meritano di più, e la prossima stagione sarà cruciale per riaffermare il valore del gruppo: "L'annata che abbiamo vissuto non è certo in linea con le nostre aspettative: l'anno scorso siamo arrivati settimi. Abbiamo tenuto tutti i giocatori e abbiamo fatto un investimento importante di 25 milioni di euro per Verdi, oltre a Lyanko che è rientrato. Ma è stata un'annata sfortunata, a volte capita: aver raggiunto la salvezza, pur con due giornate di anticipo, non è un obiettivo coerente con la storia degli ultimi nove anni di serie A del Toro in cui la media di posizione ottenuta è stata intorno all'ottava".

Play Icon WATCH Benevento in Serie A: grande festa in città, il pullman della squadra sfila tra i tifosi 00:01:00

Serie A Una magia di Verdi regala la salvezza al Torino: 1-1 contro la SPAL, che pareggia con D'Alessandro DA 19 ORE