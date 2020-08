Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo 'Sky', Nikola Milenkovic è un obiettivo concreto per il Milan, ma la Fiorentina lo valuta 40 milioni. Per arrivare al serbo, così, i rossoneri stanno provando a inserire Lucas Paquetá, proposta che però non scalda particolarmente i viola.

Serie A Ibrahimovic-Milan, pronto il rinnovo con EuroBonus. Lautaro al Barcellona solo se parte Suarez 05/08/2020 A 06:26

Play Icon WATCH Pioli: "Ibrahimovic importante per la nostra crescita: cerchiamo continuità e mentalità vincente" 00:01:40

Calciomercato Chi è Ben Godfrey, il giovane difensore del Norwich su cui il Milan ha deciso di puntare 04/08/2020 A 13:43