Adesso è ufficiale: Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma. Il 46enne tecnico romano, reduce dalla retrocessione alla guida del Lecce, ha firmato un contratto che lo legherà alla società emiliana fino al 30 giugno 2022. Come precisato dal Parma, assumerà l'incarico a partire dall'1 settembre. La presentazione ufficiale di Liverani, che in carriera ha allenato anche Genoa, Leyton Orient e Ternana, è in programma la prossima settimana.