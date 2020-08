Pirlo parte da Pogba per la sua Juventus; il Milan offre 6 milioni annui a Ibra: Roma di Friedkin su Milik e Castrovilli. La rassegna stampa di questa mattina con le notizie più intriganti.

Pirlo parte da Pogba + un bomber

Tuttosport questa mattina prova a ipotizzare la lista dei desideri di Pirlo: il neo allenatore vorrebbe fortemente il ritorno di Pogba per infondere nuova linfa all’ingessato centrocampo bianconero , in aggiunta a un bomber per “facilitare” il gioco di Cristiano Ronaldo. Qui i nomi sono moltelici: dai soliti Jimenez e Milik alle suggestioni Dzeko e Morata.

La nostra opinione: Comincia a delinearsi pian piano la nuova Juve di Pirlo: centrocampo più dinamico e qualitativo, punta che possa assistere nel migliore dei modi Cristiano Ronaldo. L’ex regista di Juve e Nazionale vuole sbloccare la Juve regalandone finalmente un vestito adatto.

Intrigo Ibra

La Gazzetta dello Sport torna questa mattina sulla notizia del pomeriggio di venerdì, ovvero le pretese faraoniche di Zlatan Ibrahimovic per restare al Milan: lo svedese chiede 15 milioni lordi all’anno per proseguire la sua avventura, il Milan lavora su una proposta di 6 milioni netti. Lunedì fissato un incontro tra le parti.

La nostra opinione: Per quanto indiscusso uomo della svolta quest’anno, il Milan non può svenarsi per l’ingaggio di un 39enne. Ci sono margini per trovare un accordo, ma bene farebbe il club rossonero a sondare il mercato per eventuali piani B.

Milik+Castrovilli: ecco la nuova Roma

Il Corriere dello Sport si concentra invece sul nuovo abito della Roma: in partenza Under, Veretout (destinazione Napoli) e Dzeko (verso l’Inter di Conte), in arrivo Arek Milik e Gaetano Castrovilli. Aria di rivoluzione per il club del neo presidente Friedkin. Sarà la strada giusta?

La nostra opinione: Restyling necessario per una Roma che quest’anno ha fallito la qualificazione alla Champions. Se Dzeko è ormai separato in casa e Under ha deluso, la cessione di Veretout sarebbe oltremodo dolorosa. Quanto agli ingressi”, sia Milik che Castrovilli ci paiono profili da Roma.

