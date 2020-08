A partire da lunedì 17 agosto inizierà ufficialmente in casa giallorossa la nuova era Dan Friedkin. Il nuovo porpietario valuterà immediatamente la questione tecnico: la stagione di Paulo Fonseca, che ha di fatto fallito tutti gli obiettivi stagionali, può ritenersi fallimentare. Così, dalla Spagna, viene rilanciato l'interesse della Roma per l'ex Tittenham Mauricio Pochettino.

Sempre più pieni di pratiche i faldoni da calciomercato della Roma. Lunedì 17 agosto inizierà ufficialmente la nuova era Dan Friedkin. Il nuovo numero uno societario vorrà immediatamente valutare la questione guida tecnica: mister Paulo Fonseca, infatti, continua ad essere in discussione. Nonostante le ultime vittorie in campionato e le belle prestazioni, l'obiettivo quarto posto è stato fallito - e anche in anticipo - così come la vittoria di Europa League e Coppa Italia. La stagione del portoghese può dunque essere definita "fallimentare". E Friedkin, in casa giallorossa, vuole entrare in grande stile: secondo la testa ta spagnola Don Balon, infatti, lo statunitense vorrebbe convincere l'ex tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino tentandolo con una cifra di 180milioni da poter spendere in sede di mercato.

Serie A La pazza idea della Roma: De Rossi allenatore "alla Pirlo" IERI A 13:15

Nel frattempo, da Lipsia fanno sapere di non essere interessati al riscatto dell'ettaccante della Repubblica Ceca Patrick Schick, che rientrerà quindi a Trigoria. Piace al Torino di Marco Giampaolo, che l'ha lanciato ai tempi della Sampdoria. E, anche, all'Hertha Berlino.

Play Icon WATCH Fonseca: "Dzeko deluso? Lo siamo tutti, il responsabile sono io" 00:01:33

Serie A Roma, Smalling insiste per tornare: 5 milioni il margine tra domanda e offerta col Manchester United IERI A 16:34