Trattativa lampo per tra Brescia e Torino per l'approdo in granata del centrale difensivo venezuelano Jhon Chancellor. Il 28enne, 26 presenze e 3 reti nella sua stagione con le Rondinelle, sta sostenendo le visite mediche e potrebbe essere a disposizione subito di mister Marco Giampaolo per i primi allenamenti al Filadelfia. Lo riferisce Sportmediaset.

