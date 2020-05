Chiellini riabilita Suarez: "Il morso? Lo ammiro, anche io sono un figlio di p...a in campo"

Il difensore della Juventus torna a far parlare di sè per una parte della sua autobiografia dedicata all'attaccante del Barcellona che gli diede un morso alla spalla nel match tra Italia e Uruguay ai Mondiali di Brasile 2014.

Sono anche io un grande figlio di pu***na in campo e ne sono orgoglioso. La malizia fa parte del calcio, non la chiamo irregolarità. Per superare un rivale devi essere intelligente

Giorgio Chiellini torna a far parlare di sè con la sua autobiografia "Io Giorgio" e, dopo aver sparato a zero su Balotelli e Felipe Melo, tratta anche l'argomento Luis Suarez. E ne viene fuori un racconto quasi inaspettato perchè il difensore della Juventus, vittima di un morso dell'attaccante del Barcellona nel match tra Italia e Uruguay ai Mondiali di Brasile 2014, ne elogia la malizia, la personalità e il temperamento in campo.

Serie A Novità per Milan e Inter: San Siro si può abbattere perché "non presenta interesse culturale" DA 2 ORE

Ammiro la sua malizia, se la perdesse diventerebbe un attaccante normale. Non è successo niente di strano quel giorno nella Coppa del Mondo del 2014. Ho marcato Cavani per la maggior parte della partita, un altro ragazzo complicato da marcare e contro il quale non ci siamo risparmiati niente. Improvvisamente ho notato che mi avevano morso la spalla. E' successo e basta, ma questa è la sua strategia di contatto nella lotta corpo a corpo e, se posso dirlo, è anche la mia. Lui ed io siamo simili e mi piace affrontare attaccanti come lui. L'ho chiamato io dopo un paio di giorni ma non c'era bisogno che si scusasse

Play Icon WATCH C'è il via libera definitivo: riprendono gli allenamenti 00:00:32

Serie A Inter, si torna a lavorare in gruppo: tutti presenti, Conte dà un solo giorno di riposo a settimana DA 3 ORE