Brand Finance ha pubblicato la classifica 2020 sul valore del brand: Juventus fuori dalla Top10 delle più importanti, crollo per Milan e Roma.

Brand Finance ha pubblicato il report 2020 che classifica i club calcistici sulla base del valore del loro brand. Al vertice di questa graduatoria rimangono le due big spagnole – Real Madrid e Barcellona – seguite poi dal Manchester United. Questi i club che completano la Top10: Liverpool (4), Manchester City (5), Bayern Monaco (6), PSG (7), Chelsea (8), Tottenham (9) e Arsenal (10).

Juve in crescita ma fuori dall'elite

Ancora una volta nessuna italiana dunque tra le prime 10 del mondo. E’ la Juventus che sta provando a risalire questa classifica, ma vede i bianconeri ancora all’11° posto. Brand Finance assegna al club bianconero un valore di 676 milioni (in crescita dell’11% sul 2019): un risultato che consente alla Juventus di ridurre il gap con la 10a posizione, ma di rimanere comunque ancora dietro all’Arsenal, che a sua volta e visti anche gli scarsi risultati sportivi da anni cede il 18,8%.

Il secondo posto tra i club italiani – che si traduce nel 14° nella classifica generale – è occupato dall’Inter. I nerazzurri stanno cercando di ridurre il gap con la Juventus: tra nuovi sponsor in arrivo, la fine di alcuni accordi con partner asiatici e un progetto per lo stadio in via di sviluppo, il valore del brand è pari a 466 milioni di euro.

Crollano Milan e Roma

Cala invece drasticamente il Milan, che nel 2020 fa registrare un -35% nel valore del brand, a quota 215 milioni di euro. I rossoneri non sono gli unici a far registrare un calo. Anche il valore del brand Roma diminuisce del 21% a quota 204 milioni di euro. I giallorossi hanno un alto livello di indebitamento e negli ultimi mesi sono stati al centro della trattativa per il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin.

Penultimo tra le italiane il Napoli, che ha fatto registrare un calo dell’8% per un valore del brand pari a 188 milioni di euro (29° posto della classifica generale). Un calo che potrebbe proseguire anche in vista della prossima stagione: senza Champions League i ricavi saranno chiaramente fortemente influenzati.

Chiude infine la Lazio, il cui valore è leggermente cresciuto a 127 milioni di euro (42° posto in graduatoria). I biancocelesti hanno disputato un’ottima stagione e, da questo punto di vista, al contrario di quanto appena sostenuto con il Napoli, potranno godere l’anno prossimo dai ricavi già certi della fase a girone della Champions League.

A questo link l’intero studio di Brand Finance.

