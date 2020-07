Conte: "Calendario folle, fatto per mettere in difficoltà l'Inter. Critiche? Noi siamo in Champions"

Il tecnico dei nerazzurri risponde a tono in conferenza stampa. Non ci sono lamentele per l'arbitraggio di Di Bello, ma c'è una polemica su date e orari del calendario in quanto l'Inter affrontava per l'ennesima volta una squadra con un giorno di riposo in più.

Al netto di questa partita, Antonio Conte è felice per aver conquistato un posto per la fase a gironi della prossima Champions League. Confronto ad altre squadre, l'Inter ha già piazzato un primo obiettivo. E sul calendario...

Stiamo facendo ottime cose. Al di là del 2° posto, siamo in Champions con quattro giornate d'anticipo e la Roma era partita con i nostri stessi obiettivi come il Milan e il Napoli. Ci si scorda questo, il campionato è competitivo. Il prossimo anno qualcuno starà fuori in Champions... Se si parla di campionato sotto le righe per noi, non immagino per chi l'obiettivo non l'ha centrato

E poi sul calendario...

Il nostro calendario è folle. È un calendario per metterci in difficoltà, le avversarie hanno avuto un giorno in più di riposo. Giochiamo alle 21:45. Così la paghi la stanchezza... C'è un'anomalia strana. Vedete nell'ultima giornata di campionato cosa accade. Gli orari li sceglie la Lega? Si vede che non eravamo presenti noi quando hanno stilato i calendari... È un calendario folle, ci sono altre situazioni con cinque giorni di riposo, e questa è la terza gara che giochiamo consecutivamente con una squadra che ha un giorno, uno e mezzo di riposo in più rispetto a noi

