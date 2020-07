Conte: "Guardo le statistiche ma mi interessa solo che coincidano con i risultati"

Il tecnico dell'Inter, ai canali ufficiali nerazzurri, presenta così la sfida agli uomini di Ivan Juric, in programma giovedì 9 luglio a Verona.

Vigilia della delicata sfida di Verona per l'Inter di Antonio Conte, che ai canali ufficiali nerazzurri presenta così la sfida agli uomini di Ivan Juric.

La delusione per il ko contro il Bologna

Serie A Marotta: "Conte è arrabbiato, c'è stato un confronto nello spogliatoio. Lautaro? È condizionato" IERI A 18:18

"Preparandoci per la partita contro il Verona. Inevitabile che in questi casi la partita successiva arriva in pochissimo tempo ed è meglio; sicuramente deve rimanere qualcosa come amarezza ma ti devi concentrare sul prossimo impegno, importante, contro una buonissima squadra".

Play Icon WATCH Conte: "Tutti dobbiamo meritarci l'Inter, io per primo. Altrimenti giusto prendere altre decisioni" 00:01:35

Verona

"Come sempre, cercando di far conoscere nei minimi dettagli l'avversario. Dove dovremo essere bravi e dove fare più attenzione. L'importante è che la squadra sappia che partita deve fare".

Torna Skriniar, però per squalifica non ci saranno D'Ambrosio e Bastoni

"Questo è il problema che tutte le squadre stanno affrontando. Giocando impegni così ravvicinati con queste temperature, con tre punti in palio, è inevitabile che qualcosa si paghi dal punto di vista degli infortuni. Per qualche affaticamento magari non rischi un giocatore per timore di perderlo per tante partite. Ma dall'altra parte della medaglia c'è la completa fiducia in tutti i ragazzi della mia rosa, ho la possibilità di dare spazio a tutti i componenti perché so che viene ben ripagato nella prestazione, nell'attitudine e nella determinazione".

Play Icon WATCH Conte: "Più spazio per Sanchez? Sono cazzate, mi viene da ridere" 00:01:27

Il match alle 21:45

"Ci stiamo abituando ad affrontarle, non è la prima volta e non sarà l'ultima. Ci stiamo adeguando a queste situazioni, poi è ovvio che giocando in trasferta a questi orari rientri a tarda notte e hai poco tempo per recuperare e riposare. Poi sappiamo benissimo di dover affrontare queste situazioni e lo facciamo nel migliore dei modi. Lo fanno tutti, dobbiamo farlo anche noi".

La squadra di Juric

"Sta facendo un ottimo torneo, una delle rivelazioni del campionato. Ha un allenatore bravo e preparato e in rosa ha ragazzi molto interessanti e bravi. E' una squadra che fa anche del punto di vista fisico una delle sue forze. Noi dobbiamo essere bravi a rispondere colpo su colpo, sotto tutti i punti di vista, tecnico e fisico".

L'andata

"Ricordo benissimo, ci fu un'ottima reazione dopo una partita giocata bene, dove tirammo tanto. Poi vincemmo con un gol di Nicolò Barella. Questo a testimonianza che affronteremo una buonissima squadra ma vogliamo fare un risultato positivo".

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

32 punti in trasferta

"Quello che cerchiamo di fare coi ragazzi è non pensare di giocare in casa o in trasferta, a parte in questo periodo che non c'è pubblico. C'è sempre voglia di fare una grande partita e questo è importante per una squadra che vuole proporre gioco ed essere propositiva a prescindere che si giochi in casa o in trasferta".

Possesso palla e palloni giocati nell'area avversaria: i numeri dicono Inter

"Penso che tutti quanti noi guardiamo le statistiche a fine partita perché comunque dietro i dati c'è una spiegazione. Sicuramente sono dati positivi, che dimostrano come hai sempre provato a dominare la partita. Anche avere l'indice di pericolosità tra i migliori dimostra che abbiamo giocato buone partite, il problema è che se non arriva il risultato puoi avere tutti i numeri buoni che vuoi ma tutto questo alla fine deve coincidere con un risultato positivo".

Play Icon WATCH Conte: "Tutti quanti hanno interesse a vedere solo i problemi dell'Inter" 00:00:30

Serie A L'Inter ricade nei soliti vecchi errori: era lecito attendersi di più da Antonio Conte? 06/07/2020 A 17:00