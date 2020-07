L'amministratore delegato dell'Inter ha chiarito lo stato d'animo della squadra dopo il ko interno contro il Bologna. L'allenatore Conte è uno dei più arrabbiati per questa situazione, ma come obiettivo c'è quello di vincere l'Europa League. Lautaro Martinez? Condizionato dalle vicende di calciomercato.

Sentito da Sky Sport, Beppe Marotta - amministratore delegato dell'Inter - ha confessato l'amarezza che si è respirata all'interno dello spogliatoio dell'Inter dopo il ko interno contro il Bologna. Non sono gli unici punti persi in campionato, considerando anche il pareggio - sempre in casa - contro il Sassuolo. È ormai addio allo Scudetto e verrà fatto un tentativo nella prossima stagione: cosa resta quest'anno? Provarci per l'Europa League. Poi su Lautaro Martinez...

C’è grande amarezza per non aver ottenuto i 3 punti contro il Bologna. Il calcio di rigore sbagliato avrebbe potuto portarci sul 2-0. Ci siamo confrontati con lo spogliatoio perché c’era grande amarezza per questa sconfitta

Serie A L'Inter ricade nei soliti vecchi errori: era lecito attendersi di più da Antonio Conte? DA 2 ORE

Conte è molto arrabbiato

Conte è molto arrabbiato e lo deve essere. Critica sé stesso perché è esigente. È giusto così. Abbiamo buttato una partita ieri

Sondaggio Come giudichi la prima stagione di Conte all'Inter? Positiva, l'Inter è migliorata Così così, avrà bisogno di mercato Negativa, doveva fare meglio

Lautaro Martinez condizionato dal mercato

In questo momento coesistono mercato e stagione sportiva. Le voci stanno condizionando Lautaro, è evidente. Ha l’attenzione di tanti club. Ma deve ritrovare la serenità per garantire a noi il suo contributo come ha fatto all‘inizio della stagione

Lautaro Martinez dopo il lockdown (Serie A e Coppa Italia)

Presenze Gol/Assist Minuti giocati 6 presenze 1 gol e 1 assist 424 minuti

Su Eriksen...

Eriksen si è inserito con difficoltà. Il reparto di centrocampo è pieno di infortuni. Il giocatore è forte e farà bene

L'Inter punta a vincere l'Europa League...

L’Inter può tentare di vincere l’Europa League, parteciperemo per vincere. È un grande obiettivo

Play Icon WATCH Conte: "Tutti dobbiamo meritarci l'Inter, io per primo. Altrimenti giusto prendere altre decisioni" 00:01:35

Serie A Inter in emergenza: Barella out per 15 giorni, a Verona non ci saranno nemmeno Bastoni e D'Ambrosio DA 7 ORE