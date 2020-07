Inter, Conte e Zhang ai ferri corti: pronto Allegri per la panchina del club nerazzurro! Koulibaly giura fedeltà eterna al Napoli.

Per la prima volta sulla stampa italiana sportiva si parla di #ConteOut. Secondo i giornali nostrani la proprietà cinese dell’Inter non sarebbe soddisfatta dei risultati e delle ultime esternazioni dell’allenatore: Conte, dal canto suo, avrebbe idee diverse sul futuro e sulla gestione del club. L’addio (consensuale) non è più un’ipotesi così remota dunque. Tanto che il Corriere dello Sport titola: “Conte-Inter, ombre sul futuro”, e arriva a sostenere che club e allenatore non sarebbero mai stati così distanti.

Tuttosport si spinge persino oltre arrivando a ipotizzare il nome del sostituto del tecnico salentino: Max Allegri – altro illustre ex Juve e in questo caso anche ex Milan – sarebbe pronto ad accogliere questa intrigante sfida. È lui il primo nome della lista Zhang qualora i rapporti con Conte dovrebbero deteriorarsi in modo indelebile.

La nostra opinione: Premessa doverosa, si resta nel campo delle indiscrezioni. Secondo noi il divorzio da Conte sarebbe una mossa frettolosa e incauta, dettata dalla situazione contingente e non da riflessioni a grandangolo. Il periodo di appannamento post quarantena non può cancellare quanto di buono era stato fatto nella prima parte di stagione. Rifondare/riprogrammare ora sarebbe una sciagura, ai nerazzurri serve continuità - oltre a un paio di innesti sul mercato - per puntare al titolo. Serve lucidità, da ambo le parti.

Koulibaly-Napoli, amore eterno

“Pronto a restare a vita a Napoli” ha dichiarato Kalidou Koulibaly alla Gazzetta dello Sport questa mattina. Niente top club europeo dunque, nelle intenzioni del forte centrale senegalese ci sarebbe il Napoli, addirittura fino al termine della sua carriera.

La nostra opinione: Indubbiamente un’ottima notizia per i tifosi partenopei; dalla permanenza del ministro della difesa transitano molte delle possibilità di avere un grande Napoli sotto l'egida di mister "Ringhio" Gattuso.

