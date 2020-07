Edicola: Juventus-Fiorentina, Gonzalo Higuain come pedina di scambio per Federico Chiesa?

La nostra opinione: sullo scacchiere tecnico-tattico delle due squadre, il discorso torna. Milik e Maurizio Sarri si ritroverebbero in una situazione win-win (il giocatore è esploso sotto la guida dell'attuale tecnico della Juventus, e lo stesso Sarri lo ritiene molto importante per il suo attacco), mentre Bernardeschi andrebbe a colmare un vuoto importante nell'11 del Napoli derivante dall'addio di Callejon, con annessa possibilità di avere tanto spazio in un ambiente comunque ambizioso e competitivo. Se su sponda bianconera la situazione sembra abbastanza chiara, i dubbi coinvolgono invece i progetti di Bernardeschi. Il giocatore sembra interessato a un futuro con la sola Premier League come alternativa possibile alla Juventus, e non sarebbe disposto ad abbassare le richieste economiche che lo vedono ricevere uno stipendio di tre milioni di euro, fuori portata per le casse del Napoli. Se la Juventus dovesse realmente affondare il coltello per Milik, sarebbe più facile limare quei 40 milioni chiesti da De Laurentiis con altre contropartite tecniche, da Daniele Rugani a Cristian Romero o Luca Pellegrini (in prestito rispettivamente a Genoa e Cagliari).