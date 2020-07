Franck Ribery, stella della Fiorentina, denuncia sui social una rapina avvenuta ieri sera nella casa di Bagno a Ripoli. Ora il calciatore potrebbe abbandonare Firenze: "La mia famiglia viene prima di tutto e prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere".

Non è stata una notte facile per Franck Ribery. Il giocatore francese, al rientro dalla trasferta di Parma, ha ritrovato la propria casa sottosopra. I ladri si sono portati via orologi e gioielli d’oro; i Carabinieri sono intervenuti immediatamente sul luogo.

L’ala della Fiorentina si è poi sfogata sui social, filmando lo stato del suo locale saccheggiato. Fortunatamente, lui e la sua famiglia stanno bene. I ladri hanno svaligiato ogni angolo della casa di Bagno a Ripoli (in provincia di Firenze), e sarà importante vedere come l’ex stella del Bayern Monaco reagirà a un tale shock. Dal messaggio rivolto ai tifosi su Instagram, pare che l’evento abbia veramente scosso il francese, che ora medita addirittura un addio prematuro da Firenze.

Questa evenienza sarebbe davvero un peccato per il nostro calcio, ma ancora di più una bocciatura a livello sociale e culturale del nostro paese. Un gesto incivile che rischia di avere conseguenze importanti per una società e una cultura (quella dei tifosi viola) che sicuramente va oltre al valore dei gioielli scomparsi dalla casa di Ribery.

Questo il messaggio comparso su Instagram:

“Al ritorno dalla vittoria contro il Parma sono rientrato a casa mia. Casa mia in Italia, paese nel quale ho deciso di continuare la mia carriera dopo tanti splendidi anni passati a Monaco. Ecco cosa ho scoperto... Allora, ok. Mia moglie ha perso delle borse, qualche gioiello ma grazie a Dio questo non è importante. Quello che mi ha scioccato di più è la sensazione di essere impotente di fronte a tutto questo, di essere nudo. Grazie a Dio mia moglie e i miei figli erano al sicuro a Monaco. Ma come possiamo fidarci oggi? Come possiamo sentirci al sicuro dopo questo furto? Non inseguo i milioni, grazie a Dio non ci manca nulla, d'altra parte gioco a calcio per passione non per soldi. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere".

