Edicola: Milan, Maldini verso l'addio; Inter, Vidal sì ma fuori dalla trattativa Lautaro-Barcellona

La nostra opinione: I giornali catalani - Mundo Deportivo e Sport - sembrano abbastanza decisi sul fatto che il Barcellona abbia ormai in mano Miralem Pjanic: a questo punto la Juventus, dato per scontato l'addio al bosniaco, deve per forza andare su un altro giocatore dalle caratteristiche simili e allora perché non il pari-ruolo al Barcellona, che a questo punto vedrebbe scendere le proprie possibilità di giocare (a meno di un progetto doppio-play alquanto avveniristico)? Il brasiliano forse non è così propenso a lasciare Barcellona e il Barcellona ma si sta rendendo conto anche lui che la società lo ha messo sul mercato e che quindi non è così centrale nel progetto. Uno scambio con conguaglio forse farebbe bene a tutti gli attori.