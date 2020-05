Edicola: sfumato Mertens, l'Inter vira su Cavani. Simone Inzaghi verso il rinnovo con la Lazio

Il belga è vicino a prolungare la sua esperienza a Napoli e i nerazzurri vanno a caccia di un altro uomo forte per l'attacco. La società biancoceleste ha offerto un triennale a Inzaghi. E anche il PSG si iscrive alla corsa per Haaland

Inter, a tutta forza su Cavani?

Continua la ricerca dei nerazzurri di un nome forte per l'attacco. Dopo l'addio al sogno Mertens, in odore di rinnovo col Napoli fino al 2022, c'è il Matador in cima alla lista dei desideri per formare un tandem esplosivo con Romelu Lukaku.

La nostra opinione - Non è certo la prima volta che il Matador viene accostato all'Inter in questo periodo, ma la possibilità di un suo ritorno in Italia, sponda Milano nerazzurra, torna a farsi un po' più concreta. Svanito l'obiettivo Mertens e con Timo Werner che sembra preferire altri lidi, il nome di Cavani è tornato prepotentemente in auge. Che ha la stessa età di Mertens (33), un contratto in scadenza a Parigi e un feeling con l'Italia che non necessita di presentazioni. Un parametro zero di lusso, che andrebbe a compensare un ingaggio decisamente importante (12 milioni). Prima di cominiciare a fare sul serio per l'uruguaiano però, l'Inter dovrà sciogliere il dilemma Lautaro.

Inzaghi-Lazio, triennale sul tavolo

Lo si legge sulle pagine del Corriere dell Sport: la società biancoceleste vuole prolungare il matrimonio con il suo allenatore, che ha il contratto in scadenza nel 2021.

La nostra opinione - Le due parti stanno lavorando a fari spenti, ma la sensazione è che la firma arriverà. Lo scorsa stagione, Inzaghi aveva esteso il suo contratto di un anno, dal 2020 al 2021, ottenendo un aumento dell'ingaggio (da poco più di un milione a due più bonus). Il suo attaccamento per i colori biancocelesti è risaputo, ma è chiaro che lui si aspetti un ulteriore ritocco verso l'alto. Sul tavolo ci sarebbe una proposta da 2,5 milioni più bonus, cifra comunque molto inferiore a quelle percepite dai colleghi Conte (11) e Sarri (7). Basterà a convincerlo?

Tutti pazzi per Haaland: c'è anche il PSG

Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca: i francesi pronti a un'offerta monstre per provare a battere la concorrenza del Real Madrid per il giocatore norvegese.

La nostra opinione - Il teenager più ambito del mondo calcistico continua ad avere la fila fuori dalla porta di casa. E dopo il Real Madrid, ci sarebbe anche il PSG pronto a fare sul serio per il norvegese del Borussia Dortmund. Che continua a segnare a raffica, alla faccia di pause forzate ed avversari, mentre il suo prezzo cresce in maniera esponenziale. Non un grosso problema per la società dello sceicco Al-Khelaifi, pronto ad un offerta monstre. Soprattutto se le voci su Mbappe, poco propenso a rinnovare il contratto coi parigini, dovessero essere confermate. Il francese potrebbe partire proprio in direzione Madrid, lasciando al PSG il via libera o quasi per l'ex giocatore del Salisburgo.

