Gattuso: "Il segreto del Napoli? Nessuno. Alleno giocatori forti, ma devono crescere di mentalità"

Gattuso fa i complimenti ai propri giocatori ma li pungola sul discorso mentalità. Anche quando si era avvicinato allo Scudetto, è mancato qualcosa il Napoli, quel qualcosa che spera di poter dare il tecnico calabrese. Cosa fare? Sacrificarsi come fa Insigne e pensare partita dopo partita. "Barcellona? Non ci dobbiamo pensare, dobbiamo fare bene contro il Genoa".

Gennaro GATTUSO (All. Napoli)

Il segreto? Non c’è nessun segreto, alleno giocatori forti e a volte bisogna ricordarglielo. Dobbiamo creare una mentalità vincente e imparare a soffrire senza pensare non all’io, ma alla squadra. È una squadra che deve migliorare di mentalità perché a volte si siede, in questi anno ha sempre peccato quando pensava di poter fare il salto di qualità, ha peccato con la testa. Devono pensare a costruirsi giorno dopo giorno e non pensare che sono arrivati

Un commento su Insigne

Può fare la differenza. Poi vuole giocare sempre e mi guarda con gli occhi storti quando lo cambio, ma se ne deve fare una ragione, ma è un ragazzo molto smart che capisce al volo e questa è la sua forza. Io voglio vedere da tutti quello che fa Insigne che, anche se è un attaccante forte, quando c’è bisogno viene a dare una mano

Il gran gol di Insigne, Napoli-Roma, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Il Napoli pensa già al Barcellona?

Io penso al Genoa, alle altre partite che abbiamo. Al Barcellona ci penserò tra due settimane, adesso dobbiamo pensare a non fare figuracce e non regalare le partite

