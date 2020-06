Hakimi-Inter, ci siamo! Operazione tra i 45 e i 50 milioni: 5 anni di contratto a 6 milioni

Altro passo in avanti dell'Inter per l'acquisto del laterale Hakimi che si avvicina sempre di più ad essere nerazzurro. Dopo l'addio al Dortmund, il marocchino sarebbe dovuto rientrare al Real Madrid ma ha chiesto la cessione a titolo definitivo. L'Inter ha trovato anche l'accordo per i bonus, per un'operazione complessiva da 50 milioni.

Volge al termine la trattativa tra Inter e Real Madrid per l'acquisto di Achraf Hakimi, con i nerazzurri che hanno trovato l'accordo anche per i bonus. Operazione tra i 45 e i 50 milioni, bonus compresi, per l'acquisto del classe '98 che ha appena salutato il Borussia Dortmund e ha chiesto subito la cessione a titolo definitivo al Real Madrid, senza eventuali clausole di Recompra.

Il nazionale marocchino, infatti, una volta sentito Zidane, ha chiesto subito di lasciare il Real Madrid volendo altre sfide e, soprattutto, giocare con continuità. Su di lui c'erano anche Bayern Monaco e Manchester City (che però ha già Walker e João Cancelo) e anche queste squadre non potevo garantirgli però continuità. Hakimi ha scelto invece il “progetto Conte”, con il tecnico dei nerazzurri che trova finalmente un esterno tutta fascia per il suo 3-5-2.

La stagione di Hakimi

Competizione Gol/Presenze Minuti giocati BUNDESLIGA 5 gol e 10 assist in 33 presenze 2715 minuti CHAMPIONS LEAGUE 4 gol in 8 presenze 710 minuti DFB POKAL 3 presenze 131 minuti DFL SUPERCUP 1 presenza 15 minuti Totale 9 gol e 10 assist in 45 presenze 3571 minuti

Hakimi è atteso a Milano per martedì 30 gennaio, per completare le visite mediche e apporre la propria firma che lo legherà all'Inter fino al 2025. Il marocchino incasserà 6 milioni a stagione, con l'Inter che riuscirà a 'risparmiare' sul suo ingaggio grazie all'applicazione del Decreto Crescita.

